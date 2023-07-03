Грудь просится на волю: это пикантное фото Навки лишит покоя даже женатых мужчин

Татьяна Навка заработала любовь публики не только спортивными успехами и яркими шоу. Знаменитость привлекает внимание тысяч поклонников своей красотой и всегда знает, какой именно подобрать образ для того или иного события.

Так, совсем недавно стало известно, что супруга Дмитрия Пескова запускает собственный документальный проект «Команда». В шоу она планирует рассказывать о соотечественниках, которые добились успеха.

Пресс-релиз, предоставленный компанией KION, знаменитость проиллюстрировала собственным снимком. На фото Навка позирует в брючном костюме, а под ее жакетом виднеется корсет. Весь образ, несмотря на строгость, акцентирует внимание на формах фигуристки и открывает публике стройную шею знаменитости.

Проект Навки увидит свет уже 6 июля. В первых же сериях свои истории расскажут Андрей Аршавин и Григорий Лепс, а в следующих выпусках появятся Константин Богомолов, Артемий Лебедев и другие знаменитости.