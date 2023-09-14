Грудь Медведевой сводит фанатов с ума: посмотрите, ведь фигуристке есть, чем гордиться

Евгения Медведева является одной из самых титулованных российских фигуристок. Двукратная чемпионка России, Европы, мира, серебряный призер Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, она навсегда вошла в историю спорта. Но и после завершения карьеры любимица болельщиков не сидит без дела.

Медведева участвует в ледовых шоу, в телепередачах и рекламных кампаниях, дает многочисленные интервью. 23-летняя чемпионка активно развивает соцсети и регулярно делится с поклонниками свежими снимками. Недавно Евгения решила взять паузу и отправилась на отдых в Сочи, чтобы расслабиться и восстановить силы. Красотка опубликовала горячие фото с пляжа, вызвавшие бурную реакцию в Сети.