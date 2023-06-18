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Киноафиша Статьи Грудь едва не вывалилась: жена Преснякова оконфузилась за границей (фото)

Грудь едва не вывалилась: жена Преснякова оконфузилась за границей (фото)

18 июня 2023 07:30
Грудь едва не вывалилась: жена Преснякова оконфузилась за границей (фото)

Артистка не постеснялась поделиться пикантными кадрами.

Наталья Подольская старательно следит за своей фигурой и не стесняется фотографироваться в бикини. Артистка регулярно публикует снимки в миниатюрных купальниках, однако далеко не всегда они получаются удачными.

Так, несколько дней назад Подольская отправилась в Испанию, где решила насладиться отдыхом без мужа и сына. С курорта она поделилась серией фотографий, на которых предстала в крошечном купальнике, а сами кадры сделала на берегу Средиземного моря.

Запись не прошла мимо преданных поклонников певицы. Часть фанатов осыпала артистку комплиментами, а другие осудили ее. По мнению пользователей Сети, фотографии выглядят чересчур откровенными из-за купальника, который едва прикрывает ее тело.

Грудь едва не вывалилась: жена Преснякова оконфузилась за границей (фото)

«Сейчас грудь пойдет на прогулку», «Купальник бы скромнее нужно», «Постеснялись бы такие фотографии выкладывать», — считают подписчики.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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