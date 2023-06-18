Грудь едва не вывалилась: жена Преснякова оконфузилась за границей (фото)
Артистка не постеснялась поделиться пикантными кадрами.
Наталья Подольская старательно следит за своей фигурой и не стесняется фотографироваться в бикини. Артистка регулярно публикует снимки в миниатюрных купальниках, однако далеко не всегда они получаются удачными.
Так, несколько дней назад Подольская отправилась в Испанию, где решила насладиться отдыхом без мужа и сына. С курорта она поделилась серией фотографий, на которых предстала в крошечном купальнике, а сами кадры сделала на берегу Средиземного моря.
Запись не прошла мимо преданных поклонников певицы. Часть фанатов осыпала артистку комплиментами, а другие осудили ее. По мнению пользователей Сети, фотографии выглядят чересчур откровенными из-за купальника, который едва прикрывает ее тело.
«Сейчас грудь пойдет на прогулку», «Купальник бы скромнее нужно», «Постеснялись бы такие фотографии выкладывать», — считают подписчики.