Грубый ляп, который не исправить: в мультфильмах про крокодила Гену нашли вопиющую ошибку

Чебурашка является одним из любимых отечественных мультипликационных героев. «Неведома зверушка» прибыла в Советский Союз в коробке с апельсинами. Забавное существо познакомилось в новой стране с крокодилом Геной. Вместе герои пережили множество захватывающих приключений.

Зрители помнят, что в четвертой серии советской картины Чебурашку отправляют в школу, чтобы малыш научился читать. Тут-то и кроется подвох. Поклонники мультика знают, что читать герой уже умеет, а подтверждением этому служат предыдущие серии.

«Неуч» ранее смог причитать объявление на телефонной будке, оставленное Геной. Также персонаж легко нашел нужную дверь, опять же прочитав табличку с именем будущего друга. Но если предыдущие случаи можно списать на случайность, как объяснить то, что Чебурашка вслух зачитывает письмо от Шапокляк?