Грубо, но по факту: Алла Пугачева озвучила свой секрет долголетия

Алле Пугачевой уже исполнилось 74 года. В последнее время певица словно скинула несколько лет, начала стильно одеваться и ухаживать за собой. Секрет Примадонны пытались разгадать все. Кто-то считал, что дело в уходе за детьми или в молодом супруге. Но оказалось, что все намного проще.

Народная артистка сообщила, что в ее возрасте сохранять здоровье и безупречный внешний вид удается при помощи одного правила. Алла Борисовна стала гораздо внимательнее относиться к еде и ограничивает себя в сладком. Оказалось, что такой выбор исполнительнице пришлось сделать, чтобы избежать риска развития сахарного диабета.

Издание «7 дней» цитирует слова Пугачевой, которыми она резюмировала свой совет.

«Надо жить дольше, а значит, надо меньше жрать!» — безапелляционно заявила звезда.

Последовать совету певицы может каждый, ведь отказ от переедания еще никому не вредил.