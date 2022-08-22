Грубо, но честно: 4 недостатка Близнецов, которые всех раздражают

Близнецы – один из самых загадочных знаков в зодиакальном круге. В них как будто бы живет две разных личности, а то и больше, и угадать, которая из них преобладает в данный момент, практически невозможно. Со стороны представители воздушного знака кажутся людьми легкими, открытыми, позитивными, однако по мере общения выясняется, что они вовсе не так просты. Астрологи рассказали, какие черты Близнецов вызывают наибольшую неприязнь у окружающих.

Безответственность

Глядя на Близнецов, многие люди завистливо вздыхают: “Вот бы мне так же легко относиться к жизни!” Однако они не задумываются над тем, что у этой легкости есть и другая, куда менее приятная сторона. Близнецы зачастую ведут себя безответственно, не задумываясь над тем, что своими поступками могут причинить неудобства окружающим.

Они способны пообещать что-то человеку, а затем в последний момент передумать, вот только уведомить об этом другую стороны они даже не подумают.

Болтливость

Представители воздушного знака невероятно болтливы. Любого человека они способны заговорить до потери сознания – сбежать от разговорившегося Близнеца практически невозможно, а даже если и удастся, они все равно будут слать эсэмэски и голосовые, длительность которых составляет от пяти минут до бесконечности. Кроме того, уроженцы знака, увлеченные своим монологом, могут незаметно даже для самих себя проболтаться о чьем-то секрете.

Да, они это делают не специально, но все равно мало приятного.

Лицемерие

Многие Близнецы производят впечатление милейших людей, однако, глядя в лицо улыбающемуся представителю знака, необходимо помнить о том, что за пазухой у него припрятан острый нож – для того, чтобы воткнуть его в спину собеседника, как только он отвернется. Близнецы довольно легко идут на предательство, кроме того, они способны на лицемерие в тех случаях, когда им нужно получить что-нибудь от человека.

Солгать ради собственной выгоды для них самое обыкновенное дело.

Авантюризм

Близнецы очень охотно вляпывается в какие-нибудь безумные авантюры. С одной стороны, их жизнь – их дело, однако в большинстве случаев друзьям волей-неволей приходится участвовать в их приключениях, что не всегда бывает удобно.