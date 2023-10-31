Грубо и примитивно: Васильев из «Сватов» камня на камне не оставил от Добронравова

«Сваты» за время в эфире стали по-настоящему народным проектом. Сериал обрел целую армию поклонников, которые следили за жизнями главных героев. Если первый сезон проекта еще имел драматическую составляющую, то со второго он окончательно превратился в ситком. И Анатолия Васильева, исполнителя роли Юрия Ковалева, это очень не устраивало.

Более того, сценаристы будто специально сталкивали по сюжету его персонажа с героем Федора Добронравова. В адрес интеллигентного и спокойного Ковалева постоянно «прилетали» резкие шутки и подколы со стороны Ивана Будько. Такое напряжение на площадке отразилось и на отношениях между актерами.

К четвертому сезону Васильев уже не скрывал свое раздражение от поведения Добронравова. А в следующих сериях его героя «убили» сценаристы. Артист остался невысокого мнения об игре коллеги, раскритиковав его в пух и прах.