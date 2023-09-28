Грубияны и хамы: мужчины с этими именами не способны на вежливость

Грубые и хамские высказывания всегда задевают и обижают, независимо от того, из чьих уст они прозвучали - мужских или женских. Причины, по которым люди грубят друг другу, могут быть самыми разными - плохое настроение, желание самоутвердиться и т.д. А еще, как считают эксперты в сфере эзотерики, нередко грубияны носят конкретные имена. Рассказываем, обладатели каких мужских имен хамят лишком часто.

Дементий

Самоуверенный - так одним словом можно описать обладателя этого имени. Дементий считает, что он разбирается в жизни, профессии, отношениях с людьми лучше всех, а на мнение окружающих ему начхать. Он не стесняется встревать в чужие разговоры, чтобы вставить свои пять копеек и научить собеседников уму-разуму (и неважно, что никто его об этом не просил).

Кстати, а как обстоят дела с личной жизнью у самого Дементия?

Он так любит раздавать советы, а следует ли им он сам? Эксперты в области эзотерики считают, что чаще всего обладатель этого имени выбирает в партнерши неуверенных в себе девушек, с низкой самооценкой. Это позволяет ему манипулировать избранницей по своему усмотрению.

Вениамин

Обладатель красивого имени Вениамин многим барышням кажется романтиком, прекрасным принцем. Действительно, он хорош собой внешне, хоть картину пиши, однако характер оставляет желать лучшего. Мужчина, которого родители так нарекли, относится к окружающим с нескрываемым пренебрежением. В мире нет другой правильной точки зрения, кроме его собственной.

Комплимент или похвала из уст Вениамина - явление редкое.

Гораздо чаще обладатель этого имени ругает окружающих на чем свет стоит, не стесняясь в выражениях. Из-за этого он способен испортить отношения с родственниками и друзьями, но не считает, что это повод что-то изменить в себе. Напротив, Вениамин убежден, что делает все правильно.

Макар

Скупость - вот главная черта личности Макара. Мужчину, нареченного этим именем, нельзя назвать щедрым как в материальном, так и в моральном плане. Макар не любит тратить деньги на “пустые развлечения”, ну, тут уж, как говорится, хозяин - барин. Однако от него невозможно дождаться даже доброго словечка или комплимента.

Обладатель этого имени любит, когда ему уделяют внимание, заботятся о нем, хвалят.

Но никогда не балует ничем таким в ответ. Макар скорее уж начнет ворчать на человека, чем сделает комплимент - благодаря своей въедливости он найдет, к чему придраться и испортить собеседнику настроение.