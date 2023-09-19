Грубиянки и хамки: женщины с этими именами не способны на вежливость

С проявлениями хамства мы можем столкнуться где угодно: по дороге на работу, в офисе и даже дома. Бестактные и грубые люди способны надолго испортить настроение и лишить мотивации. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, от обладательниц каких имен не стоит ждать вежливости - лучше обходить их стороной.

Галина

Обладательницам этого имени довольно часто приходится рано повзрослеть. Родители спрашивают с маленькой Гали, как с равной себе, а за несоответствие ожиданиям наказывают. Неудивительно, что во взрослом возрасте она копирует эту модель поведения и становится чрезвычайно требовательной к окружающим. В семье и коллективе Галина берет на себя роль лидера.

Вот только справляется она с ней очень своеобразно.

Женщина, нареченная этим именем, постоянно кричит на родню и коллег, потому что убеждена - лишь с помощью командирского тона можно “достучаться” до другого человека. Галя считает себя в полном праве сделать замечание в грубой форме, а извиниться за свою резкость ей и в голову не приходит.

Ида

Красивое имя Ида носят девушки, которые категорически не дружат с этикетом. Обладательница этого имени привыкла делать то, что удобно ей, а вот насколько комфортно окружающим - их проблемы. Припарковать автомобиль так, чтобы загородить въезд и выезд другим машинам? Легко! Громко разговаривать в общественном месте? Нет проблем!

В ответ на замечания Ида только махнет рукой и продолжит заниматься своими делами.

Она считает, что никто не вправе указывать ей, как себя вести. В итоге у женщины, нареченной этим именем, складывается репутация грубиянки. Обнаружив это, Ида искренне удивляется - как так, ведь она же не сделала никому ничего плохого.

Юлия

Юлю сложно назвать прямо-таки грубой, а вот бестактной, пожалуй, да. Обладательница этого имени редко задумывается о чувствах окружающих и порой может выдать что-нибудь обидное для собеседника. Лишь спустя некоторое время до Юлии дойдет, что она ляпнула что-то не то, но возвращаться к диалогу и просить прощения она не станет.

Из-за своей невнимательности женщина, нареченная этим именем, постоянно попадает в неловкие ситуации.

Однако благодаря своему обаянию и коммуникабельности Юлии удается благополучно разрешить конфликт. Вероятно, именно поэтому она не торопится меняться - зачем, если все проблемы исчезнут, стоит взмахнуть ресничками?