Грубейшую ошибку на афише «Титаника» не замечали 25 лет: как это допустили

В феврале этого года фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» отметит свой 25-летний юбилей. По этому поводу кинокомпания Paramount Pictures представила на суд публики новый постер к проекту, тем самым озадачив поклонников культовой картины.

На афише изображены главные герои ленты — Роуз в исполнении неподражаемой Кейт Уинслет и Джек, которого воплотил обожаемый многими Леонардо ДиКаприо. И если к его внешности у пользователей Сети вопросов не возникло, то вид актрисы многих шокировал.

Дело в том, что на фото Уинслет предстала сразу с двумя укладками. Одна половина волос артистки была завита, а другая, напротив, выпрямлена. Зрители тут же принялись гадать, что же значит столь странный образ.

Теории выдвигались самые разные: от банального недоразумения до замысловатого режиссерского хода, призванного показать двойственность натуры Роуз. Как оказалось, и на старом постере картины прическа Кейт тоже была «двойной», а значит, эту грубейшую ошибку не замечали целых 25 лет.