«Грозовой перевал» — не главный сюрприз: 4 громкие новинки неожиданно захватили мировой прокат (и даже ставят рекорды)

16 февраля 2026 15:42
Зрители платят не за громкие имена, а за то, что просто хочется смотреть.

Пока одни спорят, нужны ли современному зрителю очередные экранизации классики, другие голосуют рублем. В минувший уикенд мировую кассу возглавил «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди — 82 миллиона долларов при бюджете 80, сообщает Variety.

Критики фильм встретили без восторга: Metacritic дал всего 56 баллов, на Rotten Tomatoes 62% свежести, а зрители на Letterboxd оценили картину на 2,9 из 5 . Ругают за вольное обращение с романом Бронте и избыток откровенных сцен, но публику это не смутило. С учетом маркетинговых расходов Warner Bros. еще придется попотеть, чтобы выйти в плюс, но старт определенно удачный.

На втором месте — мультфильм «GOAT: Мечтай по-крупному» от Sony Pictures Animation. Сборы 48 миллионов при бюджете 80 — для оригинальной истории про козла, мечтающего стать звездой зверобола, результат рекордный. До этого лучший результат среди оригинальных анимационных проектов принадлежал «Тайне Коко» с 30 миллионами .

Третье место занял криминальный триллер «Ограбление в Лос-Анджелесе» с мощнейшим актерским составом — Крис Хемсворт, Марк Руффало, Холли Берри. Вот только сборы 30 миллионов при потраченных 90. Это практически провал, и студии Amazon MGM придется надеяться только на международный прокат и цифровые продажи.

А вот хоррор Сэма Рэйми «На помощь!», который вышел пару недель назад, чувствует себя отлично — его общая касса уже перевалила за 72 миллиона . При бюджете 40 и отличных отзывах (93% на Rotten Tomatoes) это уже невероятный успех.

Противоречивый уикенд получился: где-то звезды не спасли, а где-то один козел вывез.

Фото: Кадр из фильма «Грозовой перевал» (2026), кадр из мультфильма «GOAT: Мечтай по-крупному» (2026)
Валерия Белашкова
