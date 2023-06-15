Грозный лев или маленькая мышка? Этот тест ответит, кем бы вы были в мире животных

О пользе соблюдения единого режима дня ученые говорят уже давно. С помощью различных исследований они находят все новые и новые подтверждения тому, что “рваный” график крайне негативно сказывается на здоровье. Так, например, эксперты из Университета Флиндерс (Австралия) предупредили любителей ложиться спать и вставать с постели не в одно и то же время, а как бог на душу положит, о риске сердечных заболеваний. Чтобы сделать обоснованные выводы, ученые проанализировали данные 12 500 добровольцев в возрасте до 50 лет. Каждому участнику эксперимента был выдан специальный прибор, сенсорный монитор, который фиксировал, когда человек лег спать, когда - поднялся с кровати и сколько времени составлял его сон. Вместе с тем на протяжении девяти месяцев участникам исследования регулярно измеряли артериальное давление. Оказалось, что нерегулярный режим сна приводил к возникновению гипертонии. При этом даже малейшие отклонения от единого режима дня приводили к негативным изменениям в организме.

Сон - полезная штука, как ни крути. И для человека, и для братьев наших меньших. Пройдите тест и узнайте, режим дня какого животного сильнее всего совпадает с вашим.