Грозит арест: неприглядный поступок Милохина вызвал оторопь

У Дани Милохина возникли серьезные проблемы с законом. Звезда социальных сетей вместе с другим блогером Некоглаем наплевали на свою безопасность и безопасность окружающих, за что теперь им грозит суровое наказание.

Знаменитости устроили гонки, чтобы выяснить, чей автомобиль более быстрый. Кроме того, находясь за рулем, они снимали друг друга на видео. При этом скорость движения составляла 130 километров в час. Однако и это еще не все.

Выяснилось, что на иномарках звезд не было госномеров. Вдобавок Милохин и Некоглай перекрыли движение, оставив свои автомобили посреди проезжей части. По слухам, у Дани еще и нет водительских прав, что значительно усугубляет ситуацию.

Как поведал адвокат Евгений Корчаго Telegram-каналу «Звездач », блогерам, чей поступок вызвал оторопь интернет-пользователей, может грозить административный арест и денежный штраф. Более того, знаменитостей могут приговорить к исправительным работам.