Громкий скандал и суды: как сложилась жизнь девочки с обертки шоколада «Аленка»
Ей так и не удалось добиться всеобщего признания.
Именно детская фотография Елены Геринас была использована для упаковки шоколада «Аленка». Уже после начала массового производства производители решили использовать на шоколаде фотографию девочки, которая для всех стала бы сердечным другом. И в результате объявленного конкурса нашли подходящий снимок, который после перерисовки художником, попал на обертку.
Год от года популярность десерта становилась все больше. И вот, когда Елене исполнилось 30 лет, она решила подать на «Красный октябрь» в суд, ведь ни разу не получала отчислений за использование ее снимков.
Но суд не встал на сторону женщины. В ходе разбирательств производителю удалось доказать, что образ является собирательным, хоть и имеет сходство с реальной фотографией.
После этого Елена продолжила свою обычную жизнь в подмосковных Химках. Она работает фармацевтом и воспитывает внуков, а шоколад «Аленка» до сих пор продается именно с ее детской фотографией.