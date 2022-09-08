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Киноафиша Статьи Громкие споры и скандалы перед концертами: рыжий Иванушка огорошил признанием

Громкие споры и скандалы перед концертами: рыжий Иванушка огорошил признанием

8 сентября 2022 12:30
Громкие споры и скандалы перед концертами: рыжий Иванушка огорошил признанием

Музыкант раскрыл всю правду о группе.

Андрей Григорьев-Апполонов долгие годы является бессменным солистом «Иванушек International». Музыкант активно дает концерты и продолжает завоевывать сердца все новых и новых поклонников. Однако, как оказалось, эта работа давно превратилась для него в рутину, и он совсем не чувствует в ней творчества.

По словам музыканта, на концертах они перестали петь для слушателей новые композиции. Дело в том, что фанаты любят лишь старые хиты, поэтому не хотят слышать что-то иное. Так что каждый раз перед концертом он вместе с коллегами определяет, какие из главных композиций добавить в выступление.

«Концерты для нас — уже ремесло: приехали, спели», — рассказывает артист в беседе с «Комсомольской правдой».

При этом выбор композиций часто заканчивается спорами. Как признался Григорьев-Апполонов, он регулярно спорит с другими музыкантами, пытаясь определить, какой из старых хитов в этот раз представить фанатам.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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