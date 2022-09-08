Громкие споры и скандалы перед концертами: рыжий Иванушка огорошил признанием

Андрей Григорьев-Апполонов долгие годы является бессменным солистом «Иванушек International». Музыкант активно дает концерты и продолжает завоевывать сердца все новых и новых поклонников. Однако, как оказалось, эта работа давно превратилась для него в рутину, и он совсем не чувствует в ней творчества.

По словам музыканта, на концертах они перестали петь для слушателей новые композиции. Дело в том, что фанаты любят лишь старые хиты, поэтому не хотят слышать что-то иное. Так что каждый раз перед концертом он вместе с коллегами определяет, какие из главных композиций добавить в выступление.

«Концерты для нас — уже ремесло: приехали, спели», — рассказывает артист в беседе с «Комсомольской правдой ».

При этом выбор композиций часто заканчивается спорами. Как признался Григорьев-Апполонов, он регулярно спорит с другими музыкантами, пытаясь определить, какой из старых хитов в этот раз представить фанатам.