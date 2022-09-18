Громкие скандалы и хищение миллионов: как звезда сериала «Черная жемчужина» лишилась всего

Когда-то Андреа Дель Бока могла похвастаться всем, о чем можно только мечтать: слава, поклонники, роли в сериалах. Однако теперь имя звезды упоминается лишь вместе со скандалами.

Причиной провала артистки и краха ее карьеры многие называют неудавшуюся личную жизнь. Звезда «Черной жемчужины» ни разу не была замужем. В свое время она закрутила роман с предпринимателем Рикардо Бьясотти, от которого родила дочь Анну Кьяру. Однако пара распалась еще до появления малышки на свет. Именно со звездной наследницей и связана одна жуткая история.

Повзрослев, Кьяра заявила, что подвергалась домогательствам со стороны собственного отца, о чем якобы знали и ее родные. Стоит ли говорить, что после такого Андреа стала жертвой жесткой травли. Актрисе пришлось давать интервью, чтобы расставить все точки над «i», но это не помогло. Ранее в Сети писали, что Анна решила судиться с папой, чтобы наказать его за все то зло, что он ей причинил.

Кроме этого скандала публика горячо обсуждала новость о том, что актрису уличили в хищении 36 миллионов песо. Эту сумму она должна была потратить на съемки какого-то проекта, который, как пишет портал canalnet.tv, так и не был выпущен. Артистке удалось избежать реального срока, но восстановить репутацию не получилось.

В результате режиссеры отвернулись от звезды, из-за чего ей пришлось покончить с актерской карьерой. Теперь лишившаяся всего артистка изредка появляется в соцсетях и периодически дает интервью, в которых жалуется на свою незавидную участь.