Гроб, порт, кладбище, Устюгов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+

Признаюсь: поначалу это все смотрел через силу, но под конец захотелось поставить лайк.

У «Константинополя» странная судьба: одни смотрели его ради атмосферы эмиграции, другие – ради Александра Устюгова в шинели, но почти все в итоге спотыкались о вопиющую неправдоподобность сериала.

Если вы бросили его на середине, но хотите понять, что же все-таки случилось с героями, финал получился настолько насыщенным, что пересказать его в двух словах просто нереально. К счастью, у нас чуть больше слов.

Кто дожил до конца

Последние серии превращают Константинополь в большую политическую мясорубку. Полковник Нератов (Устюгов), который весь сезон балансировал между долгом, личными чувствами и вечными угрозами, получает удар, которого уже ничем не сгладить: Серафиму убивают.

Люська, та самая тихая затаившаяся хищница, устраняет девушку ради визы, делая это с ледяной эффективностью.

Нератов с Кирпичевым хоронят Серафиму и Ремнева, а баронесса Дикова кладет крестик на ее тело – жест, который в этом мрачном финале неожиданно трогает за душу.

Параллельно рушится еще один столп местной власти: Бородаевский погибает, и Нератов не оставляет это без ответа. Ноксвельд, английский комендант, получает пулю – русскому офицеру больше нечего терять.

Кирпичев выслеживает банкира Тирпица, и Нератов окончательно замыкает круг мести, избавляясь от тех, кто годами торговал жизнями эмигрантов.

Последний корабль

На фоне личных трагедий развивается главное – исход. Русских беженцев собирают и отправляют в Сербию, причем англичане пытаются помешать отъезду, но опаздывают буквально на несколько минут.

Судно уходит в море, и это, пожалуй, самый светлый кадр всего финала: уцелевшие получают шанс, пусть и с багажом, который никогда не получится оставить за плечами.

Французский микробиолог разоблачает главврача Тургута, который присваивал труды Бородаевского. Бельгин он предлагает увезти с собой, чтобы опубликовать исследования погибшего коллеги – одна из редких сюжетных линий, завершившихся без очередной могилы.

Те, кто остались

Люська ускользает, пользуясь документами Серафимы. За ней следует Кирпичев – их противостояние явно еще не закончено, хотя сериал закрывает историю на полуслове.

Нератов, внезапно… передумал мстить. Он остается с баронессой Диковой и ее сыном, понимая, что продолжать войну с мертвыми и живыми бессмысленно.

Его путь заканчивается не победой и не поражением, а тем редким видом покоя, который появляется, когда все вокруг перестает рушиться под ногами и хотя бы один человек остается рядом.

Финал дает ему минимальное, но ощутимое пространство для будущей жизни – без громких обещаний, но с едва заметной надеждой, что впереди его ждет что-то кроме очередных теней прошлого.

Финал «Константинополя» получился беспощадным, резким и местами театральным, но он честен в одном – никто из героев не выходит отсюда прежним. Мертвые получают свои кресты, живые – свои шрамы, а город, давший приют русским беженцам, остается таким же равнодушным, каким был в их первый день.

Завершенный, жесткий и без намека на продолжение – спорный сериал получил достойную концовку, которая перечеркнула многие из его прошлых недостатков. Многие, но не все.