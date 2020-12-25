«Гриша устал»: 58-летний Григорий Лепс удивил фанатов постаревшим лицом с морщинами

У артиста был тяжелый год.

На днях российский самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с российским исполнителем Григорием Лепсом. «В следующем году все хорошо будет, я узнавал», — подписал снимок спортсмен.

Пожелание Максима было добрым, но подписчики соцсети его не заметили. Их больше смутил внешний вид певца: множество морщин, нездоровый цвет лица, усталый взгляд.

«Судя по лицу Лепса, конец близок», «Гриша устал», «Лепс крут однозначно, скорее всего, не спал пару-тройку суток», «В 58 лет на 80 выглядит», — такие категоричные комментарии оставили пользователи сети.

Недавно стало известно, что Григорий Лепс бросил пить. Уже более года артист придерживается трезвого образа жизни.

Возможно, именно поэтому новый снимок звезды эстрады шокировал фанатов, которые решили, что Лепс вновь взялся за старое.

Отметим, что за время пандемии по причине коронавируса Григорий Лепс, как и многие другие предприниматели, закрыл свое кафе в центре столицы. Несмотря на то, что в заведении цены были довольно демократичными, дохода оно уже не приносило: сократилось количество посетителей, и, соответственно, упала выручка.

Однако повод для радости у музыканта тоже есть: старшая дочь Инга познакомила отца со своим возлюбленным.