«Гринпис» бы возмутился: вот как снимали фильм «Пес Барбос и необычный кросс»

Съемки с животными всегда были непростым этапом создания фильма. Даже сейчас конные баталии или опасные трюки собак вызывают головную боль у постановщиков картин. Но больше всех переживают зоозащитники, выступающие против участия зверей в кино.

Среди советских проектов тоже нашелся один шедевр, который вызовет у представителей «Гринпис» явное негодование. В комедии «Пес Барбос и необычный кросс» ключевого персонажа сыграла обычная дворняга. На репетициях собака выполняла команды, но на съемочной площадке могла забыть о своих обязанностях.

А в одном из дублей пес укусил Моргунова, который от злости пообещал задушить четверного артиста, что точно не понравилось бы зоозащитникам. В этом же фильме был еще один спорный кадр, так и не показанный на больших экранах. В одной из сцен вместо настоящего медведя, которого не смогли заполучить для съемок, Гайдай решил использовать его шкуру. Ради того, чтобы показать хищника, знаменитый режиссер сам примерил мех этого животного.