Гримом возраст не скрыть: при виде Долли из «Петербургских тайн» станет не по себе

Ирина Климова известна зрителям по многим проектам 90-х. За ней закрепилось амплуа лирических героинь, однако в реальной жизни актрисе явно не хватало романтики.

Климова начала сниматься в кино еще в 80-х. Популярность актрисы только набирала обороты, но грянул кризис 90-х, и она осталась не у дел. Спас ситуацию исторический сериал «Петербургские тайны», где Ирине Михайловне досталась роль Долли Шиншеевой. Вскоре Климова появилась в третьей части «Зимней вишни» в образе Светы по прозвищу Слоник.

Этот период стал для артистки самым плодотворным. В нулевых она сыграла в сериале «Улицы разбитых фонарей», где исполнила роль возлюбленной Ларина. Между Климовой и ее коллегой Алексеем Ниловым вспыхнул страстный роман, и вскоре пара сочеталась браком. Однако отношения не были прочными, а рождение сына Никиты лишь все усугубило. После развода с Ниловым Климова так и не встретила того единственного. Свою жизнь она посвятила сыну и работе.

Сегодня в 56-летней Ирине Михайловне не узнать ту «воздушную» Долли с неземным взглядом. Актриса отчаянно пытается сохранить молодость, но тщетно. Возраст выдает ее морщинистая шея, а жуткий татуаж бровей красоты точно не добавляет. Даже густой макияж не спасает общую картину.