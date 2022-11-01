Гримом уже не скрыть: почему на самом деле Понаровская ушла со сцены

Ирина Понаровская приняла для себя важное решение. Звезда намерена покинуть отечественный шоу-бизнес, поскольку не видит другого выбора.

По уверению 69-летней певицы, она добилась на эстраде всего, чего только могла. В прошлом году исполнительница представила на суд поклонников результат своего сотрудничества с Максом Фадеевым. Песня «Я до слез люблю тебя» и клип на нее понравились публике. Несмотря на этот успех, больше на сцену Понаровская выходить не планирует.

Артистка заявила, что вынуждена следовать «человеческим правилам», которые говорят ей лишь одно: пора уходить. Возрастные изменения, произошедшие со знаменитостью, не скрыть даже гримом, а отрицать это она и сама не хочет. «Если бы вы знали, как я не хочу стареть. Но надо вовремя поблагодарить и потихоньку удаляться», — подытожила Понаровская в YouTube-шоу «Дискотека дискотек ».