Грим и накладные ресницы: не поверите, как Безруков выглядел в 17 лет
Знаменитость не стал скрывать правду от подписчиков.
Сергей Безруков шокировал поклонников своим внешним видом во время учебы в Школе-студии МХАТ. Артист поделился трогательным архивным видео с фанатами.
Актерскую карьеру Безруков начал еще во время своего обучения. Тогда будущий герой «Бригады» активно участвовал в постановках своего отца, одной из которых оказалась пьеса Михаила Старицкого «За двумя зайцами», где он воплотил роль Свирида Голохвостова. Актер опубликовал видео, в котором показал часть постановки.
В коротком ролике он предстает еще совсем юным студентом, что особенно подчеркивают подведенные глаза и нежный грим. Как оказалось, в то время Безруков только начал заниматься актерским ремеслом, и это была одна из его первых ролей.
«Где мои 17 лет? На первом курсе Школы-студии МХАТ», — пишет актер своем Telegram-канале.
Сам Безруков предпочел никак не комментировать перемены своей внешности, однако отметил, что с удовольствием бы вернулся к прославленной пьесе. По словам актера, он уже знает, кто именно из его студентов воплотит вместо него образ Голохвостова.