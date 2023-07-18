Гриценко из «Дома-2» сходил с ума по Бузовой не просто так: взгляните на его мать

Роман Гриценко на телепроекте «Дом-2» ухаживал не за другими участницами, а за ведущей Ольгой Бузовой. Девушка также проявляла симпатию к Роману — они проводили вместе много времени, а певица даже сняла красавчика в своем клипе.

К сожалению, добиться полного расположения Бузовой парень так и не смог: роман потух, не успев разгореться. Гриценко оказался настойчивым и предпринял вторую попытку завоевать Ольгу — на шоу «План Б». Он имел большое преимущество перед другими претендентами на сердце певицы, но и там потерпел неудачу.

Как Бузовой удалось так сильно влюбить в себя парня, поклонники гадали до недавних пор. Оказалось, девушка очень сильно похожа на мать Романа. Недавно Гриценко выложил семейное фото, чтобы поздравить маму с юбилеем — той исполнилось 50 лет. Подписчики были поражены: женщина оказалась настоящей красавицей, и выглядела не старше 40 лет. А еще в ее чертах заметили явное сходство с Ольгой — такая же стройная шатенка с крупными чертами лица.