«Грешно быть такой красивой»: молодая жена Петросяна восхитила Александра Васильева

На днях Татьяна Брухунова, молодая супруга знаменитого юмориста Евгения Петросяна, опубликовала снимок в новом образе.

Она предстала перед подписчиками в длинном плотном платье черного цвета с длинным рукавом, разлинованном в клетку, черных сапогах на высоком каблуке с массивными цепочками и шляпке с круглыми полями. Образ завершила черная сумочка на ремешке-цепочке. Ослепительная улыбка и макияж стали «вишенкой на торте».

Внешний вид Татьяны восхитил не только ее поклонников, но и знаменитого историка моды, ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева.

В комментарии к публикации он написал: «Танечка, грешно быть такой красивой». Безучастным не остался и супруг Брухуновой. Эстрадный артист оставил в своем сообщении смайлик, изображающий бомбу, что говорит об эффекте, который произвела на него молодая избранница.

Пользователи сети также сообщили о своем восхищении: «Французский шик! Побольше Ваших фото для вдохновения!», «Как мне нравится смена имиджа! Все очень стильно и нетривиально!».

Виновница восторженных откликов оставила в описании к посту цитату Н. Михалкова: «Бросайте в меня грязь, камни. Я спокоен, потому что я река!».

На это один из поклонников ответил, что вместо камней и грязи могут быть только «комплименты и восхищения».