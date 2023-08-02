Греческий бог: женщины в восторге от загорелого торса Прилучного
Актер находится в потрясающей форме.
Павел Прилучный легко может заставить сердца поклонниц биться чаще. Отдыхая вместе с семьей в отпуске, секс-символ российского кино нашел время, чтобы пофлиртовать с женской половиной своих подписчиц в соцсетях.
Вместе с женой Зепюр Брутян, детьми и мамой актер отдыхает на Мальдивских островах. Под палящим солнцем «мажор» успел сильно обгореть. Чтобы показать масштаб бедствия, Прилучный опубликовал снимок, на котором запечатлен с обнаженным торсом. Кожа знаменитости сильно покраснела, но фанатки все равно пришли в неописуемый восторг от накачанного пресса и торса звезды.
«Вау, ну что за красавец», «Ложимся штабелями», «Шикарный», «Загар к лицу и телу», «Посейдон», — не скрыли эмоций поклонницы.
Пикантный кадр не оставил равнодушной и супругу Прилучного. Брутян устроила возлюбленному сцену ревности.
«Удали фото», — потребовала актриса, но ее муж эту просьбу проигнорировал.