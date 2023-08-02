Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Греческий бог: женщины в восторге от загорелого торса Прилучного

Греческий бог: женщины в восторге от загорелого торса Прилучного

2 августа 2023 17:45
Греческий бог: женщины в восторге от загорелого торса Прилучного

Актер находится в потрясающей форме.

Павел Прилучный легко может заставить сердца поклонниц биться чаще. Отдыхая вместе с семьей в отпуске, секс-символ российского кино нашел время, чтобы пофлиртовать с женской половиной своих подписчиц в соцсетях.

Вместе с женой Зепюр Брутян, детьми и мамой актер отдыхает на Мальдивских островах. Под палящим солнцем «мажор» успел сильно обгореть. Чтобы показать масштаб бедствия, Прилучный опубликовал снимок, на котором запечатлен с обнаженным торсом. Кожа знаменитости сильно покраснела, но фанатки все равно пришли в неописуемый восторг от накачанного пресса и торса звезды.

«Вау, ну что за красавец», «Ложимся штабелями», «Шикарный», «Загар к лицу и телу», «Посейдон», — не скрыли эмоций поклонницы.

Пикантный кадр не оставил равнодушной и супругу Прилучного. Брутян устроила возлюбленному сцену ревности.

«Удали фото», — потребовала актриса, но ее муж эту просьбу проигнорировал.

Греческий бог: женщины в восторге от загорелого торса Прилучного
Фото: Legion-Media,Pavel Kashaev/Global Look Press/ Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше