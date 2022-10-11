Гребенщиков из «Фабрики звезд» состарился до неузнаваемости: пластика не спасла

Михаил Гребенщиков был одним из самых ярких участников «Фабрики звезд». Зажигательные «Танцы-обниманцы» пела с артистом вся страна. Однако со временем музыкант исчез из поля зрения публики, а несколько лет назад стало известно, что он решился на пластическую операцию.

Как признавался музыкант, он слишком сильно состарился и больше недоволен своим внешним видом. Из-за этого он пошел в шоу «На 10 лет моложе», где пластические хирурги сделали несколько операций и постарались омолодить его. В итоге внешность артиста действительно изменилась, но полностью скрыть возрастные изменения ему так и не удалось.

Сегодня Гребенщиков рассказывает о своей жизни в социальных сетях и нередко делится собственными снимками. На многочисленных фото можно заметить, как сильно состарился 46-летий музыкант: артист выглядит одутловатым, в нем едва можно узнать звезду «Фабрики звезд». При этом сам он больше не комментирует свою внешность. После участия в шоу артист перестал делиться с поклонниками своими переживаниями и тревогами, связанными с возрастом.