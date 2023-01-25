Гражданство «по блату»: не поверите, как сын Юрия Никулина обосновался за границей

Максим Никулин, единственный сын известного актера и артиста цирка Юрия Никулина, знаменитым так и не стал. Звездный наследник сознательно отказался от идеи пойти по стопам отца и покинул Россию.

В 15-летнем возрасте Никулин-младший впервые побывал во Франции и уже тогда понял, что хотел бы там жить. Впоследствии сын артиста еще не раз бывал в этой стране и даже выучил французский язык. Неудивительно, что при первой же возможности он вместе с женой получил гражданство и эмигрировал.

Однако затем Максим Юрьевич задумался о переезде в Монако. Причина оказалась житейской — граждане этой страны платят не столь высокие налоги. На этот раз получать гражданство пришлось «по блату» — помогла принцесса Монако, с которой у Никулина-младшего сложились дружеские отношения.

К слову, как пишет портал «Новый очаг», на родине Максим Юрьевич все же бывает. Он занимает должность директора цирка на Цветном бульваре, который не может оставить надолго без присмотра.