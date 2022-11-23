Граждане СССР были бы в шоке: за что сегодня ненавидят культовых «Чародеев»

Фильм «Чародеи» вышел в 1982 году и стал большим событием. Тогда казалось, что из этого проекта получится главная новогодняя сказка страны, но не тут-то было. Время расставило все по своим местам.

Сегодня картину Константина Бромберга буквально ненавидят. Многие россияне признаются, что если видят ленту по телевизору, то тут же переключают канал. Кроме того, большинство зрителей отмечают, что ни разу так и не смогли досмотреть фильм до конца. На то есть свои причины.

Одним не нравится сам формат сказки для взрослых, других не устраивает слишком неестественная игра актеров. К тому же многих раздражает НИИ в качестве места действия, которое делает все происходящее на экране не волшебным и новогодним, а до жути унылым.

В Сети пишут, что «Чародеи» не дарят праздничное настроение, а, наоборот, «источают безрадостность и серость», что непростительно для фильма, позиционирующего себя как сказку.