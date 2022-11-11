Грандиозный провал Раневской едва прикрыли: результат зрители обожают до сих пор

Для Фаины Раневской роль мачехи в фильме «Золушка» стала особенной. Работа над этой картиной могла обернуться для легендарной артистки громким провалом, если бы не одно но.

Пробы знаменитость прошла одной из первых, причем неудачно. По неизвестным причинам актриса не восприняла предложение режиссера всерьез и сыграла не злобную мачеху, а томную светскую львицу. Своей работой Раневская и сама осталась недовольна, но было уже слишком поздно.

Усугубило ситуацию и то, что драматург Евгений Шварц видел в этой роли свою любимицу Надежду Нурм. Впрочем, артистка с задачей не справилась. Тогда образ сказочной героини примерила на себя Софья Големба, но и она не соответствовала требованиям режиссера. В итоге тот вернулся к кандидатуре Раневской и не прогадал.

Как пишет портал «Дом кино », после того как Фаину Георгиевну окончательно утвердили на роль, она была готова на любые жертвы, лишь бы не подвести кинодела и оправдать ожидания зрителя. Своей цели знаменитость добилась: публика оценила результат ее усилий и обожает сказку до сих пор.