Грандиозный провал припоминают Орбакайте по сей день: так опозориться надо уметь

Кристина Орбакайте известна не только как певица, но и как актриса. Впервые на экране артистка засветилась еще в детстве — снялась в фильме «Рецитал», а после и в картине Ролана Быкова «Чучело», где у нее была главная роль.

Тогда критики высоко оценили актерский талант дочери Аллы Пугачевой. Тем не менее без грандиозного провала в карьере звездной наследницы не обошлось. В 1997 году на экраны вышли «Новейшие приключения Буратино». В проекте Орбакайте снова досталась главная роль. И это был позор, от которого знаменитость не может отмыться по сей день.

В Сети ленту называют откровенной халтурой, при создании которой «российская эстрада решила отдохнуть, расслабиться и еще чего-то».Также многих позабавил тот факт, что Орбакайте сыграла Буратино. Звезду часто высмеивают за ее длинный нос, делающий ее похожей на деревянного мальчика. «Это хорошо, когда такая самоирония», — пишет Дзен-канал «Синема — графия ».