Грандиозный обман Сальмы Хайек раскрыло ее фото в молодости

Ни одна красная дорожка Сальмы Хайек не проходит без нарядов, открывающих вид на ее роскошные формы. Актриса многие годы с гордостью носит глубокое декольте и завораживает поклонников как мужского, так и женского пола.

В интервью звезда шутливо призналась, что большой грудью ее вознаградил Бог после того, как она в юности помолилась ему в храме. Однако архивные фотографии Хайек времен начала ее кинематографической карьеры заставили публику заподозрить обман.

На личных и профессиональных снимках Сальмы заметно, что о нынешнем пятом размере речи и не идет. Сама актриса заверяла, что никогда не обращалась к помощи пластических хирургов, всю работу за них сделала менопауза.

«Мой бюст раньше был меньше! Так же, как и остальные части моего тела», — объяснила Хайек в интервью супруге Уилла Смита.

Часть поклонников восхитилась откровенность голливудской дивы, а другая усомнилась в ее честности, ведь артистка сохранила стройную фигуру, на фоне которой ее грудь и кажется такой выдающейся.