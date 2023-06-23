Грандиозный обман раскрыт: Папанов в этом фильме говорит не своим голосом

Часто советские режиссеры не давали актерам озвучивать их роли. Однажды эта участь постигла Анатолия Папанова. В начале 60-х вышла картина «Приходите завтра...», снятая Евгением Ташковым. Главные роли исполнили Екатерина Савинова и Анатолий Папанов. Актер сыграл скульптора Николая Васильевича.

Режиссер по непонятной причине не доверил артисту дублировать своего героя, а взвалил эту миссию на самого себя. Самое интересное, что зрители не заметили подвоха. В голосе Ташкова были характерные папановские нотки, поэтому об обмане никто даже не догадывался.

Но благодаря Интернету о давнем «фокусе» режиссера узнала вся общественность. К такому повороту не были готовы ни поклонники фильма, ни почитатели Папанова.

Также мало кто знал, что в картине «Гардемарины, вперед!» Сергей Жигунов говорит голосом Олега Меньшикова. Режиссер Светлана Дружинина отстранила актера от озвучивания после грандиозного конфликта. В продолжении ленты Жигунова дублировал Александр Домогаров.