Грандиозный обман: почему об авторе «Ромашки спрятались, поникли лютики...» принято молчать

Легендарная песня «Ромашки спрятались, поникли лютики...» сегодня известна даже молодому поколению. У многих нет никаких сомнений в том, что эта трогательная композиция народная. Но на самом деле все совсем не так.

Песня впервые прозвучала в картине «Моя улица» 1970 года в исполнении героини Нины Сазоновой. Режиссер задумал, чтобы актриса спела что-то простое, но в то же время проникновенное и берущее за душу.

К созданию композиции приступили поэт Игорь Шаферан и музыкант Евгений Птичкин. Они сочинили целых пять вариантов песни, но каждый из них забраковала сама Сазонова. Артистка была уверена, что ни одна из предложенных версий не найдет отклик у простого народа. К ее словам прислушались.

К счастью, с шестой попытки авторам удалось попасть в цель. Так на свет появилась легендарная душещипательная песня о цветах, разбитом женском сердце и неверных красавцах. Сазонова исполнила ее настолько проникновенно, что композиция сразу же завоевала огромную любовь у населения. Авторам песни было выгодно представить композицию именно как народную, чтобы она стала для людей намного ближе и роднее.