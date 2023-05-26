Грандиозный обман певца SHAMAN раскрыт: касается личной жизни

SHAMAN пошел на хитрый ход и умело ввел в заблуждение своих преданных фанатов. Музыкант поделился радостным событием в своей личной жизни, но, оказалось, что в его словах не было ни капли правды.

В соцсетях певец рассказал, что, наконец, сыграл свадьбу. Фанаты решили, что исполнитель устроил торжество с Еленой Мартыновой, с которой расписался еще в 2017 году. Но впоследствии звезда сдал себя с потрохами, признавшись, что никакого бракосочетания не было.

Нашумевшие кадры с церемонии были сделаны во время съемок клипа на песню «Мед». В ролике SHAMAN сыграл жениха, а невест у него было не счесть. На своем YouTube -канале артист подметил, что таким оригинальным образом решил сделать подарок тем женщинам, которые любят его и мечтают выйти за него замуж.

Фанаты простили знаменитости такую выходку, посчитав, что это как минимум необычно.