Грандиозный обман певца SHAMAN раскрыт: касается личной жизни
Знаменитости удалось обвести всех вокруг пальца.
SHAMAN пошел на хитрый ход и умело ввел в заблуждение своих преданных фанатов. Музыкант поделился радостным событием в своей личной жизни, но, оказалось, что в его словах не было ни капли правды.
В соцсетях певец рассказал, что, наконец, сыграл свадьбу. Фанаты решили, что исполнитель устроил торжество с Еленой Мартыновой, с которой расписался еще в 2017 году. Но впоследствии звезда сдал себя с потрохами, признавшись, что никакого бракосочетания не было.
Нашумевшие кадры с церемонии были сделаны во время съемок клипа на песню «Мед». В ролике SHAMAN сыграл жениха, а невест у него было не счесть. На своем YouTube-канале артист подметил, что таким оригинальным образом решил сделать подарок тем женщинам, которые любят его и мечтают выйти за него замуж.
Фанаты простили знаменитости такую выходку, посчитав, что это как минимум необычно.
«Как талантливо SHAMAN выкрутился. На всех жениться? Конечно, да!», «Как всегда очень оригинален! Шикарный клип! Столько смыслов, красоты, любви!», «Наш светлый ангел в образе прекрасного принца, о котором мечтают все женщины мира!» — восхищаются певцом в Сети.