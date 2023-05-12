Грандиозный обман Disney: любимый миллионами мультфильм оказался с подвохом

Продюсеры не были честны с фанатами по всему миру.

Мультфильм «Король Лев» был представлен студией Disney в 1994 году. Картина мгновенно стала мировым хитом и до сих пор считается одним из самых известных произведений американских аниматоров. При этом далеко не все зрители знают, что на самом деле создатели мультфильма позаимствовали его сюжет.

Дело в том, что в Японии в 1950 году была опубликована манга «Император джунглей», а спустя 15 лет на экраны вышла ее экранизация. История Осаму Тэдзуки рассказывает о львенке Кимбе. Он наследник престола, но вынужден бороться за власть. В приключениях его сопровождают неразлучные животные, а в конце он добивается справедливости и становится правителем.

Как уверены любители кино, Роджер Аллерс и Роб Минкофф полностью скопировали идею у японского коллеги. Они повторили большую часть персонажей, а различия прослеживаются лишь в смысловой нагрузке истории. Если Кимба борется против технологичного прогресса, то Симба пытается осознать неразрывность жизненного цикла. И даже открывающие сцены в обеих картинах одинаковые и начинаются с рождения наследника престола.

В итоге студия Disney, как пишет портал Life, годами сталкивается с обвинениями в плагиате. И лишь благодаря множеству юристов им удается сохранить свою репутацию.