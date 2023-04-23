Грандиозный обман: Александра Малинина вовсе и не существовало никогда

Александр Малинин давно известен как один из самых знаменитых музыкантов отечественной эстрады. Долгие годы он выступает с концертами, собирая целые стадионы. При этом даже его преданные фанаты не знают, какой секрет артист скрывает с самого начала карьеры.

Дело в том, что Малинин не родная фамилия артиста. Певец родился в семье Николая Выгузова и Ангелины Малиновой, поэтому в его паспорте стоит совершенно другое имя.

Псевдоним он решил взять после того, как его родители расстались. Александр остался жить с матерью и переделал ее фамилию, став, как он уверен, «родоначальником новой династии». А с отцом полностью разорвал отношения и не общается все эти годы.