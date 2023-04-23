Грандиозный обман: Александра Малинина вовсе и не существовало никогда
Артист не был честен с фанатами.
Александр Малинин давно известен как один из самых знаменитых музыкантов отечественной эстрады. Долгие годы он выступает с концертами, собирая целые стадионы. При этом даже его преданные фанаты не знают, какой секрет артист скрывает с самого начала карьеры.
Дело в том, что Малинин не родная фамилия артиста. Певец родился в семье Николая Выгузова и Ангелины Малиновой, поэтому в его паспорте стоит совершенно другое имя.
Псевдоним он решил взять после того, как его родители расстались. Александр остался жить с матерью и переделал ее фамилию, став, как он уверен, «родоначальником новой династии». А с отцом полностью разорвал отношения и не общается все эти годы.
«После развода родителей решил выступать под фамилией мамы, слегка ее изменив. Мама — Малинова, а я — Малинин», — цитирует слова артиста портал «Рабочий путь».