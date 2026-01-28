«Графоманский шлак»: лишь один фильм культового советского режиссера Лебедев назвал «годным»

Ругать этого мэтра не принято, но дизайнер осмелился.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев, известный резкими суждениями, на этот раз взялся за классика мирового кино. В своём Telegram-канале он заявил, что режиссёр Андрей Тарковский «по совершенно необъяснимой причине невероятно переоценен».

По мнению Лебедева, годным является только «Андрей Рублёв», а всё остальное — «полный, занудный, графоманский шлак». Особенно досталось «Солярису» и «Сталкеру», которые были названы «абсолютной фигней».

Однако читательская реакция оказалась предсказуемой: многие сочли, что подобная критика больше говорит о самом авторе, чем о предмете обсуждения. Самый популярный комментарий, набравший десятки лайков, парировал:

«А мне кажется дизайн твой сильно переоценен».

Пользователи, вступая в полемику, указывали на содержательную сторону работ режиссёра. Мол, можно долго разбирать работы Тарковского на молекулы, но глупо отрицать, что человек этот обладал поистине уникальным режиссёрским дарованием.

Критики Лебедева также обратили внимание на копипаст его высказываний. «Это очень банально. И сто раз до вас, Артемий, написано. Теми же самыми фразами», — констатировали читатели.

Спор о том, «занудный ли шлак» фильмы Тарковского или гениальные произведения, лишь подтвердил непреложное правило интернет-дискуссий: прежде чем называть что-то «абсолютной фигней», стоит подготовиться к тому, что ваше собственное творчество оценят по тем же меркам.