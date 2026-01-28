Оповещения от Киноафиши
Статьи «Графоманский шлак»: лишь один фильм культового советского режиссера Лебедев назвал «годным»

«Графоманский шлак»: лишь один фильм культового советского режиссера Лебедев назвал «годным»

28 января 2026 07:00
«Графоманский шлак»: лишь один фильм культового советского режиссера Лебедев назвал «годным»

Ругать этого мэтра не принято, но дизайнер осмелился. 

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев, известный резкими суждениями, на этот раз взялся за классика мирового кино. В своём Telegram-канале он заявил, что режиссёр Андрей Тарковский «по совершенно необъяснимой причине невероятно переоценен».

По мнению Лебедева, годным является только «Андрей Рублёв», а всё остальное — «полный, занудный, графоманский шлак». Особенно досталось «Солярису» и «Сталкеру», которые были названы «абсолютной фигней».

«Графоманский шлак»: лишь один фильм культового советского режиссера Лебедев назвал «годным»

Однако читательская реакция оказалась предсказуемой: многие сочли, что подобная критика больше говорит о самом авторе, чем о предмете обсуждения. Самый популярный комментарий, набравший десятки лайков, парировал:

«А мне кажется дизайн твой сильно переоценен».

Пользователи, вступая в полемику, указывали на содержательную сторону работ режиссёра. Мол, можно долго разбирать работы Тарковского на молекулы, но глупо отрицать, что человек этот обладал поистине уникальным режиссёрским дарованием.

«Графоманский шлак»: лишь один фильм культового советского режиссера Лебедев назвал «годным»

Критики Лебедева также обратили внимание на копипаст его высказываний. «Это очень банально. И сто раз до вас, Артемий, написано. Теми же самыми фразами», — констатировали читатели.

Спор о том, «занудный ли шлак» фильмы Тарковского или гениальные произведения, лишь подтвердил непреложное правило интернет-дискуссий: прежде чем называть что-то «абсолютной фигней», стоит подготовиться к тому, что ваше собственное творчество оценят по тем же меркам.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, Russian Look/Global Look Press, кадры из фильмов «Андрей Рублёв» (1966), «Солярис» (1972)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
