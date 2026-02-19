Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте

График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте

19 февраля 2026 17:09
График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте

Вот что покажут вместо битвы Юдзи и Мегуми с другими шаманами. 

Пока Юдзи и Мегуми лихорадочно пытались понять, кому из незнакомцев можно верить, а кто просто хочет отправить их в утиль, «Магическая битва» решила потрепать нервы фанатов. Седьмая серия третьего сезона закончилась так, что хотелось кричать героям: «Да не ходи ты с ним, он же маньяк!».

И тут — бац! Вместо долгожданной развязки студия MAPPA объявляет: на этой неделе кина не будет. Но если вы уже готовы метать проклятия в монитор, не торопитесь. Пауза оказалась не творческим кризисом, а вполне осознанным шагом.

Вместо восьмого эпизода нас ждет «специальный обзорный выпуск» — рекап событий с 48-й по 54-ю серии (или, если считать с начала третьего сезона, с первой по седьмую). И это, как ни странно, может пойти на пользу.

Главный аниматор проекта Хироми Нива уже вышел в люди (точнее, в соцсети) с успокоительным посланием. По его словам, это просто отличный повод для всех «наверстать упущенное в третьем сезоне». Звучит как добрая отеческая забота, но шила в мешке не утаишь. Те, кто следит за «Маппой» не первый год, знают: такие «недели отдыха» часто вшиты в график не ради повторений, а чтобы аниматоры могли доделать экшен так, чтобы у зрителей челюсть отпала.

И если седьмая серия показала нам, во что превратилась «Игра на выбывание», то это как раз тот случай, когда лучше подождать. Юдзи влетает в Токийскую колонию номер один и сразу получает по голове. Мегуми в другой части города натыкается на слишком услужливую даму, которая якобы знает, где искать Хироми Хигуруму.

Вот только проблема: у Итадори такой же добрый самаритянин, и координаты цели у них не совпадают. И на самом интересном месте создатели берут перерыв в неделю. Кощунство? Да, но если это пойдет на пользу проекту, то мы потерпим.

Повторный спецвыпуск с новыми комментариями и перемонтированными кадрами покажут уже сегодня, 19 февраля. А вот восьмая серия прилетит на экраны ровно через неделю, 26 февраля. Транслироваться всё это великолепие будет, как и раньше, на Crunchyroll, в России смотрим аниме на зеленых площадках.

Фото: Кадр из сериала «Магическая битва»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Читать дальше 22 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить «В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить Читать дальше 19 февраля 2026
Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз Читать дальше 19 февраля 2026
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» «Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» Читать дальше 22 февраля 2026
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит Читать дальше 22 февраля 2026
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше