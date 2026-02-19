График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте

Пока Юдзи и Мегуми лихорадочно пытались понять, кому из незнакомцев можно верить, а кто просто хочет отправить их в утиль, «Магическая битва» решила потрепать нервы фанатов. Седьмая серия третьего сезона закончилась так, что хотелось кричать героям: «Да не ходи ты с ним, он же маньяк!».

И тут — бац! Вместо долгожданной развязки студия MAPPA объявляет: на этой неделе кина не будет. Но если вы уже готовы метать проклятия в монитор, не торопитесь. Пауза оказалась не творческим кризисом, а вполне осознанным шагом.

Вместо восьмого эпизода нас ждет «специальный обзорный выпуск» — рекап событий с 48-й по 54-ю серии (или, если считать с начала третьего сезона, с первой по седьмую). И это, как ни странно, может пойти на пользу.

Главный аниматор проекта Хироми Нива уже вышел в люди (точнее, в соцсети) с успокоительным посланием. По его словам, это просто отличный повод для всех «наверстать упущенное в третьем сезоне». Звучит как добрая отеческая забота, но шила в мешке не утаишь. Те, кто следит за «Маппой» не первый год, знают: такие «недели отдыха» часто вшиты в график не ради повторений, а чтобы аниматоры могли доделать экшен так, чтобы у зрителей челюсть отпала.

И если седьмая серия показала нам, во что превратилась «Игра на выбывание», то это как раз тот случай, когда лучше подождать. Юдзи влетает в Токийскую колонию номер один и сразу получает по голове. Мегуми в другой части города натыкается на слишком услужливую даму, которая якобы знает, где искать Хироми Хигуруму.

Вот только проблема: у Итадори такой же добрый самаритянин, и координаты цели у них не совпадают. И на самом интересном месте создатели берут перерыв в неделю. Кощунство? Да, но если это пойдет на пользу проекту, то мы потерпим.

Повторный спецвыпуск с новыми комментариями и перемонтированными кадрами покажут уже сегодня, 19 февраля. А вот восьмая серия прилетит на экраны ровно через неделю, 26 февраля. Транслироваться всё это великолепие будет, как и раньше, на Crunchyroll, в России смотрим аниме на зеленых площадках.