Граф Калиостро чуть не стал кровным врагом Захарова: беду предотвратил Джигарханян

Когда Марк Захаров приступал к съемкам «Формулы любви», то поначалу даже не знал, кто сыграет главного героя. Но как только режиссер увидел на пробах Нодара Мгалоблишвили с его завораживающими глазами, то тут же понял, что перед ним идеальный граф Калиостро.

Актер чуть не сорвал съемки, так как сильно травмировал ногу. Ассистенты постановщика даже предлагали подыскать варианты замены. Но Захаров настаивал на своем кандидате. Благодарный за такое доверие Мгалоблишвили снимался в кадре прямо в гипсе, мастерски скрывая боль от зрителей.

Тем не менее к финалу ленты между режиссером и его фаворитом отношения все-таки обострились. Экранный Калиостро был разочарован решением Захарова переозвучить его, прибегнув к услугам другого актера. Смертельно обидевшийся грузин уже собирался устроить скандал, однако его успокоил Армен Джигарханян, который в итоге и отвечал за голос персонажа.