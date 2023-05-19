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Граф из «Собаки на сене» пошел на страшный подлог: в СССР на это закрыли глаза

19 мая 2023 17:30
Граф из «Собаки на сене» пошел на страшный подлог: в СССР на это закрыли глаза

Он был весьма настойчив.

Существует немало историй о том, как харизматичные и талантливые люди по воле случая попадали в мир кинематографа. Однако не каждому артисту удавалось закрепить свой успех и дальше появляться на экранах или театральной сцене. В большинстве случаев актеры должны были закончить специализированный институт или хотя бы пройти курсы.

Это понимал и Игорь Дмитриев. Впервые он снялся в фильме в 12 лет, но затем о нем забыли. Повзрослев, юноша осознал, что хочет и дальше заниматься лицедейством. Тогда красавец решил поступить в Школу-студию МХАТ, но понял, что без аттестата его не примут.

Любовь к актерскому искусству пересилила разум и толкнула молодого человека на страшный подлог. Дмитриев пришел в авиационный институт, где незадолго до этого случился пожар. Он применил весь свой талант убеждения и потребовал выдать документ, который, согласно его легенде, сгорел в стенах учреждения. Настойчивый юноша добился своего, и даже в будущем на этот обман предпочитали закрывать глаза.

Фото: Кадры из фильма «Собака на сене» (1977)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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