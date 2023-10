Градский с нее пылинки сдувал: в Москве выбрали «Мисс Россия 2023»

В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия 2023». Корону победительницы получила петербурженка Маргарита Голубева. Она поразила жюри не только отличными внешними данными, но и классным вокалом. Музыкальный талант девушки отмечал еще Александр Градский.

В финале Маргарита сумела обойти десятки соперниц, включая чемпионку страны по чирлидингу, художественную гимнастку и русскую Синди Кроуфорд. Голубева смогла впечатлить судей исполнением хита «Любовь настала». Девушка занимается вокалом с пяти лет и учится в столичном институте культуры под руководством Ларисы Долиной.

Она даже принимала участие в десятом сезоне шоу «Голос», хотя пройти дальше первого этапа конкурса не смогла. Присутствовавший в составе жюри Александр Градский после выступления попросил ее дополнительно спеть хит Уитни Хьюстон I will always love you и очень жалел, что не повернулся во время слепого прослушивания.