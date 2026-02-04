Градов-старший выйдет победителем: что известно о третьем сезоне «Золотого дна»

Онлайн-кинотеатры Иви и START запустили съёмки третьего — заключительного — сезона драмы «Золотое дно». Авторы сразу обозначают: это не продолжение ради продолжения, а развязка всех сюжетных линий, выстроенных за два сезона.

Финал как точка всей истории

Сценарий вновь написали Сергей и Дмитрий Минаевы, в режиссёрское кресло вернулся Илья Ермолов. По словам создателей, третий сезон задумывался как завершающая часть цельной трилогии — семейной саги, где бизнес давно стал продолжением личных конфликтов.

Расстановка сил изменится радикально

Во втором сезоне власть в «Галактике» перешла к Диме, Градов-старший оказался за решёткой, а борьба за контроль над компанией вышла на новый уровень.

В третьей главе этот баланс будет разрушен. Персонаж Алексея Гуськова вернётся уже в другой роли — не как жертва обстоятельств, а как победитель, который намерен освободить семью от разрушительной бизнес-зависимости.

Семья важнее активов

Авторы подчёркивают, что финальный сезон сводит все конфликты к одной теме — отношениям внутри семьи. Герои вынуждены будут признать: за борьбой за власть стоят не только деньги, но и давние обиды, страхи и желание доказать своё превосходство.

Третий сезон станет последним для истории Градовых. Создатели сознательно отказываются от открытых финалов и заделов на продолжение, обещая зрителям полноценную развязку — с победами, потерями и решениями, которые уже нельзя будет отменить.