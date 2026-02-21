Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами

Пока весь мир следит за битвами на льду в рамках зимней Олимпиады, самое время вспомнить, что фигурное катание — это не только блеск костюмов и идеальные прокаты. За каждым прыжком стоят годы тренировок, травмы, предательство и личные драмы.

Кинематограф обожает эту тему: спортсмены в кино редко бывают счастливыми: они борются, падают и снова встают. В нашей подборке — пять фильмов и сериалов, которые покажут фигурное катание без прикрас.

От скандальной истории Тони Хардинг, где спорт переплелся с домашним насилием и заговором, до советской драмы о цене побед, от голливудского взлета трехкратной олимпийской чемпионки до современных сериалов о травмах и преодолении. Здесь есть место и черной комедии, и психологической глубине, и неожиданной нежности.

«Тоня против всех» заставит вас пересмотреть взгляд на «антигероиню» фигурного катания. «Голубой лед» 1969 года — редкий пример советского кино о «непарадной» стороне спорта. «Белый лебедь» расскажет о женщине, которая покорила и лед, и Голливуд, но не смогла справиться с угасанием славы.

«Принцесса льда» — история о материнских амбициях и чужом таланте. А сериал «Цепляясь за лед» докажет, что даже после тяжелой травмы можно вернуться и найти любовь на льду.

Так что фигурное катание — это, конечно, грация и красота, но за кулисами есть и нечто большее. Эти фильмы и сериалы быстро вылечат от иллюзий. Смотреть их безумно интересно.

