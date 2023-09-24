Грачевский в женском обличье: ахнете, увидев дочь создателя «Ералаша»

Борис Грачевский после развода с Анной Панасенко поддерживал близкое общение со своей второй дочерью Василисой. На днях в социальных сетях появилось свежая фотография девочки. Обсуждать ее перестанут еще не скоро.

По случаю дня рождения наследницы бывшая жена ныне покойного режиссера опубликовала совместный с ней кадр. Имениннице исполнилось 11 лет — стала совсем большая. Интернет-пользователи охотно поздравили виновницу торжества, оставив ей массу теплых слов. А заодно обсудили внешность младшей дочери создателя детского киножурнала «Ералаш».

Кажется, с каждым годом Василиса становится все больше похожа на Бориса Юрьевича. У нее та же очаровательная улыбка и выразительные глаза. Девочке повезло запомнить своего знаменитого отца. Когда Грачевский ушел из жизни, малышке было девять лет. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.