«Грабили страну»: нажившегося на россиянах Разина вывели на чистую воду

Продюсер Андрей Разин первым в России придумал гастроли групп-двойников. В этом уверен композитор Матвей Аничкин, который поделился мнением в эфире программы «Хватит слухов!».

В 1986 году музыкальный коллектив официально начал свое существование и за несколько лет обрел миллионную армию поклонников. Фанаты настолько сильно мечтали попасть на концерт, что по стране начали гастролировать группы-двойники: внешне похожие на артистов «Ласкового мая» музыканты активно выступали под фонограмму. Как оказалось, именно Андрей Разин придумал подобный формат работы, заставив поклонников покупать билеты на выступления копий кумиров.

«Грабили страну, так сказать, в разных точках одновременно», — вспоминает Аничкин.

По словам продюсера, в то время у коллектива существовало три или пять составов, которые одновременно ездили по стране с концертами. При этом поклонники никогда не знали, в каком городе выступает «настоящая» версия группы.