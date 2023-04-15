Гойла из «Гарри Поттера» не узнать: обомлеете, когда увидите (фото)

Звезды фильмов о Гарри Поттере давно выросли. Далеко не все из них остались в профессии. Например, кардинально изменилась жизнь Джошуа Хердмана, воплотившего Гойла.

Зрители запомнили его как полного и не отличающегося умом студента Слизерина и друга Драко Малфоя. Этот герой у многих вызывал отвращение, и поводов для подобной реакции было немало. Однако теперь Гойла не узнать.

После завершения работы над культовой франшизой он снялся еще в ряде проектов, а после завершил карьеру. Хердман посвятил себя спорту. Мало кто знает, что еще в пятилетнем возрасте актер начал заниматься джиу-джитсу, а в 2016 году стал бойцом смешанных единоборств ММА.

С таким родом деятельности он быстро распрощался с толстыми щечками и обзавелся подкачанным телом. Однако в то же время поклонники отмечают, что к своим 35 годам Джошуа заметно постарел — его лоб усыпан морщинами, а на волосах уже виднеется седина.