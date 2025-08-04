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Говорят, Варлей — ненастоящая: в «Вие» было две панночки, но миллионы зрителей так и не заметили подвоха

4 августа 2025 18:36
Говорят, Варлей — ненастоящая: в «Вие» было две панночки, но миллионы зрителей так и не заметили подвоха

Вторую ведьмочку вырезали, но не полностью.

Миллионы зрителей десятилетиями пересматривали «Вий», считая, что панночку сыграла Наталья Варлей. Хрупкая, с мистическим взглядом, с летающим гробом — да, это она. Но правда в том, что в фильме осталась и другая актриса. И заметить её почти невозможно.

Вторая девица в гробу

Александра Завьялова получила эту роль первой. Уже шли съёмки, были построены сложные декорации, отснято почти половина сцен. И вдруг — экстренное решение сверху. Директор «Мосфильма» Иван Пырьев потребовал заменить исполнительницу.

Говорят, Варлей — ненастоящая: в «Вие» было две панночки, но миллионы зрителей так и не заметили подвоха

По одной версии — Завьялова заболела. По другой — её вызвал муж на другую съёмку. По третьей — её игра оказалась слишком «прямой» для мистической роли. Как бы то ни было, кино переделали, а Завьялову — вырезали почти полностью.

Мистическое появление второй панночки

Почти — потому что один кадр всё же остался, хотя сцены с ней зачищали. Ночь. Хата. Отец скорбит у тела дочери. Панночка лежит неподвижно — в белом, с покрывалом. Но это не Варлей, а Завьялова.

Говорят, Варлей — ненастоящая: в «Вие» было две панночки, но миллионы зрителей так и не заметили подвоха

Позже в Сети стали утверждать, что переснять момент было невозможно: дорого, долго, слишком сложно для студии. Решили оставить, надеясь, что Пырьев не заметит. Это оправдание выглядит глупо, ведь сцену как раз заново сняли с участием Варлей.

Когда в комнату заходит Хома Брут, панночка уже другая. Играет Наталья Варлей, гимнастка, которой под силу были трюки на высоте и прыжки на летающем гробу. Она спасла проект, вошла в историю советского кино и даже не подозревала, что в картине остался след её предшественницы.

Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу».

Фото: Кадры из фильма «Вий» (1967)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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