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Говорят, у Моисеева был сын от известной литовской актрисы: яблоко от яблони недалеко упало

8 октября 2023 16:30
Говорят, у Моисеева был сын от известной литовской актрисы: яблоко от яблони недалеко упало

В жизни звезды была большая любовь.

Борис Моисеев при жизни примерным семьянином не стал. И все же, по слухам, певец оставил после себя сына, которого ему родила одна литовская артистка.

Когда музыкант познакомился с Эугенией Плешките, ему было 20, а ей 36 лет. Между молодым красавчиком и зрелой женщиной начался бурный роман, в результате которого на свет появился Амадеус.

Говорят, звездный наследник родился глухонемым, но это не помешало ему стать творческим человеком.

Он вырос похожим на Моисеева как две капли воды и стал актером в театре для глухих в Польше.

В одном из шоу исполнитель хита «Голубая луна» отрекся от внебрачного наследника, но многие уверены, что в нем все же течет кровь приятеля Аллы Пугачевой. Подогревает эти домыслы и тот факт, что он всегда называл мать Амадеуса главной любовью своей жизни. И после того, как бывшая возлюбленная умерла, Моисеев выпустил клип в ее честь.

Говорят, у Моисеева был сын от известной литовской актрисы: яблоко от яблони недалеко упало
Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!» (2007-2023), Legion-Media, кадр из фильма "Чисто английское убийство" (1974)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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