Говорят, эта известная актриса родила от Авербуха: взгляните, как мальчик похож на фигуриста

Роман Ильи Авербуха с актрисой привел к целому ряду последствий. Ирина Лобачева, узнав о предательстве мужа, подала на развод. А любовница спортсмена родила сына, которого тот так и не признал.

По слухам, отношения между Алисой Гребенщиковой и продюсером ледовых шоу завязались во время съемок «Ледникового периода». Тогда артистка состояла в гражданском браке с Сергеем Дандуряном, поэтому разрушила не только семью чемпиона, но и свою.

Интрижка с Авербухом до свадьбы не дошла.

После появления наследника знаменитость ушла от мужа и стала воспитывать ребенка в одиночку. Мать Дандуряна предлагала ей сделать тест ДНК, но получила отказ. Алиса заявила, что сомнений у нее нет: отец Алексея — Авербух.

Однако фигурист от своего отцовства открестился и с внебрачным отпрыском общаться отказался. Тем временем многие отмечают поразительное сходство мальчика и супруга Лизы Арзамасовой, но ситуацию это не меняет.