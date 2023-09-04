Говорят, Цой считал сыном неродного ребенка: посудите сами (фото)

Лидер группы «Кино» Виктор Цой был легендой еще при жизни, но остался ею и после смерти. Напомним, жизнь музыканта прервалась в результате автокатастрофы, ему было всего 28 лет. До сих пор фигура рокера окутана большим количеством тайн и загадок. Одна из них касается Александра, сына Виктора Цоя.

Он родился в браке музыканта с Марианной Родованской. Однако звездного родителя мальчик почти не знал. Когда рокер погиб, ему было всего два года. Поэтому папу Александру заменил его отчим Александр Аксенов. Кстати, некоторые друзья Виктора Цоя до сих пор уверены, что именно он был настоящим отцом мальчика. Якобы даже музыкант об этом знал, но принял мальчика и дал ему свою фамилию.

В эту историю просто поверить, если посмотреть на фотографии Александра: он совершенно не похож на отца. От фамилии звездного родителя молодой человек, кстати, тоже избавился, теперь в его паспорте написано «Молчанов». Сын Цоя признался, что решился на этот шаг, потому что устал жить в тени знаменитого отца.